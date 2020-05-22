Sultangazi'de minibüs denetimi yapan polis şaştı kaldı: 16 fazla yolcu çıktı

Sultangazi'de 'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Minibüs sürücüsü, fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.