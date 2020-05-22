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Sultangazi'de minibüs denetimi yapan polis şaştı kaldı: 16 fazla yolcu çıktı

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Giriş: 22.05.2020 12:34
Güncelleme:22.05.2020 12:35
Sultangazi'de 'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Minibüs sürücüsü, fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.
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