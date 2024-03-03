Sultan 2. Mahmud’un mirasını talan ettiler

İstanbul Arnavutköy'de Sultan 2. Mahmud tarafından yaptırılan Şamlar Bendi, defineciler tarafından talan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi su bendi yenileme çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

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