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Sultan 2. Mahmud’un mirasını talan ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 15:54
İstanbul Arnavutköy'de Sultan 2. Mahmud tarafından yaptırılan Şamlar Bendi, defineciler tarafından talan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi su bendi yenileme çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.
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Sultan 2. Mahmud’un mirasını talan ettiler
Sultan 2. Mahmud’un mirasını talan ettiler
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