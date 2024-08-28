- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında kabri başında anıldı
Başörtüsü mücadelesinin en önemli isimlerinden olan "Huzur Sokağı" kitabının yazarı, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Hayatı mücadelelerle geçen ve kalemi ile adeta cihat eden Şenler, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Şenler'in kabrine gelen sevenleri Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
"ŞULE ABLA'NIN MÜCADELESİNİ ANLATABİLMEK İÇİN..."
Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta da katıldı. Usta kısa bir konuşma yaparken, "Onun bize bıraktığı emanetine sahip çıkmak, yeni nesillere bu ruhu aktarmak için, onun bıraktığı o mücadeleyi anlatabilmek için ve dünyanın gidişatında bir nebze dahi olsun adaleti, doğruluğu, iyiliği, insanlığı, merhameti, sevgiyi, İslamiyeti doğru bir şekilde anlatmayı bize nasip ederse, bu vakıfla birlikte bu hizmetle beraber Şule Abla'nın mirasıyla beraber çok mutlu ve mesut olacağız inşallah." dedi.
MÜCADELELERLE DOLU HAYATI ANLATILDI
Kabri başındaki anma töreninin ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte mücadelelerle dolu hayatı anlatıldı.