Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında kabri başında anıldı

Hayatı mücadelelerle geçen ve başörtüsü mücadelesinin önemli isimlerinden olan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı. 'Huzur Sokağı' romanıyla da tanınan Şenler'in anma törenine katılan AK Parti milletvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, "Onun bize bıraktığı emanetine bu vakıfla birlikte sahip çıkarsak çok mutlu ve mesut olacağız." dedi.

Başörtüsü mücadelesinin en önemli isimlerinden olan "Huzur Sokağı" kitabının yazarı, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Hayatı mücadelelerle geçen ve kalemi ile adeta cihat eden Şenler, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Şenler'in kabrine gelen sevenleri Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

"ŞULE ABLA'NIN MÜCADELESİNİ ANLATABİLMEK İÇİN..."

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta da katıldı. Usta kısa bir konuşma yaparken, "Onun bize bıraktığı emanetine sahip çıkmak, yeni nesillere bu ruhu aktarmak için, onun bıraktığı o mücadeleyi anlatabilmek için ve dünyanın gidişatında bir nebze dahi olsun adaleti, doğruluğu, iyiliği, insanlığı, merhameti, sevgiyi, İslamiyeti doğru bir şekilde anlatmayı bize nasip ederse, bu vakıfla birlikte bu hizmetle beraber Şule Abla'nın mirasıyla beraber çok mutlu ve mesut olacağız inşallah." dedi.

MÜCADELELERLE DOLU HAYATI ANLATILDI

Kabri başındaki anma töreninin ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte mücadelelerle dolu hayatı anlatıldı.