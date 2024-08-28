Başörtüsü mücadelesinin sembol ismi: Şule Yüksel Şenler
İrfan dünyamızın önemli isimlerinden biri olan Şule Yüksel Şenler’in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Başörtüsü mücadelesinin sembol şahsiyetlerinden olan Şenler, bir nesli derinden etkiledi. İşte detaylar...
Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüel simalarından olan Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçse de fikirleri ve mücadelesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden olan ve bu uğurda her türlü zorluğa katlanan Şenler, edebiyat dünyamıza da eşsiz eserler kazandırdı.
MÜCADELE VERDİ
Aslen Kıbrıs Türkü bir ailenin ferdi olarak 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıktı. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" adı altında kaleme aldı. Şenler, 1965'te tesettüre girdi. Yazılarından ötürü Şenler'e birçok kez dava açıldı. Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurdu. Fikirlerinden dolayı uzun bir süre cezaevinde kaldı.
ESERLERİ FİLM OLDU
Şenler'in, Huzur Sokağı adlı eseri önce, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı Birleşen Yollar adlı filme konu oldu. Daha sonra aynı isimle ATV'de dizi olarak izleyiciyle buluştu. Şenler, hastalıkla 15 yıl mücadele ettikten sonra 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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