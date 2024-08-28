Başörtüsü mücadelesinin sembol ismi: Şule Yüksel Şenler

MÜCADELE VERDİ

Aslen Kıbrıs Türkü bir ailenin ferdi olarak 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıktı. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" adı altında kaleme aldı. Şenler, 1965'te tesettüre girdi. Yazılarından ötürü Şenler'e birçok kez dava açıldı. Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurdu. Fikirlerinden dolayı uzun bir süre cezaevinde kaldı.

ESERLERİ FİLM OLDU

Şenler'in, Huzur Sokağı adlı eseri önce, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı Birleşen Yollar adlı filme konu oldu. Daha sonra aynı isimle ATV'de dizi olarak izleyiciyle buluştu. Şenler, hastalıkla 15 yıl mücadele ettikten sonra 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.