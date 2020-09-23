Sosyal medyada herkes onu konuşmuştu! Otobüste uyuyakalan sağlıkçı A Haber’de

Malatya'da, otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı Ensar Büyükkaya A Haber'e konuştu. Büyükkaya, olayla ilgili "Sağlık çalışanları için sıradan bir olay" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Erduran aktardı.

Malatya'da, otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı Ensar Büyükkaya A Haber'e konuştu. Büyükkaya, olayla ilgili "Sağlık çalışanları için sıradan bir olay" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Erduran aktardı.





Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun olarak çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, acil serviste görev yapan Ensar Büyükkaya da mesai sonrası evine giderken, otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen Büyükkaya, yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Büyükkaya'nın uyuduğu anlar, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve video sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SIRADAN BİR OLAY"

Otobüste uyuyakalan Büyükkaya, çok yoğun çalıştıkları için bu görüntülerin kendileri için sıradan olduğunu belirterek,"Benim için diğer günlerden farkı yoktu. Çoğu sağlık çalışanı için de öyle. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bayağı yoğunuz. Yani bizim için sıradan bir olay ama demek ki vatandaşımızın ilgisini çekmiş. Ben 2 aydır acilde çalışıyorum. O anda bir sabah nöbeti çıkışıydı. Sabah nöbetlerinde akşam 5'ten sabah 8'e kadar. Bir sabah nöbeti çıkışında biraz yorgunluk oldu, ben de otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım. Bir vatandaşımız da bunu çekmiş, o görüntüleri paylaşmış. İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun." ifadelerini kullandı.