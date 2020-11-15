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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.