15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2020 14:09
Güncelleme:15.11.2020 14:16
Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ! FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'daki tarihi camide yangın!
İstanbul'daki tarihi camide yangın!
MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı
MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı
Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! İşte Kekeç'in odası
Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! İşte Kekeç'in odası
Sosyal medyada canlı yayın yaparken...
Sosyal medyada canlı yayın yaparken...
Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?
Keloğlan Mağarası'nın ‘kerameti' nedir?
Tamponsuz araba görse dayanamıyor!
Tamponsuz araba görse dayanamıyor!
Çakal boğazından yakalayıp...
Çakal boğazından yakalayıp...
F1 heyecanına saatler kaldı
F1 heyecanına saatler kaldı
'Dünyanın en tehlikeli yolu’ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu’ndan geçmek cesaret istiyor
MasterChef'in çekimleri öncesi kavga!
MasterChef'in çekimleri öncesi kavga!
Gramı altınla yarışıyor! Çinli firma...
Gramı altınla yarışıyor! Çinli firma...
İstanbul'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster