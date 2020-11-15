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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 12:15
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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zile ilçesi girişinde meydana geldi. Zile'den Turhal yönüne giden Eşref Aydın (40) yönetimindeki 05 EH 492 plakalı otomobil, önündeki Satılmış Bal'ın (40) kullandığı 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulanan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı yönden gelen Yasin Erdoğan (41) yönetimindeki 57 FB 596 plakalı otomobille çarpıştı.

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Aydın'ın otomobilindeki Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Satılmış Bal ve otomobil sürücüleri Yasin Erdoğan ve Eşref Aydın ile birlikte Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun yaralandı.

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Gülizar Demir ve Emine Demir'in cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan otomobil sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi.

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken saniye saniye görüntüledi! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza anı ise anbean görüntülendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.