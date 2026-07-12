"Anadolu Diyarı" Cevdetiye'ye konuk oldu

"Anadolu Diyarı" programı bu hafta Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde. Ceyhan Nehri'nin bereket kattığı tarım arazilerinden coğrafi işaretli Osmaniye yer fıstığının üretim serüvenine, kuş cennetinin eşsiz doğal güzelliklerinden Zorkun tavası ve odun ateşinde pişen yöresel lezzetlere kadar bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri keşfedildi. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile Kameraman Okan Can Sapkayalı, Cevdetiye'nin öne çıkan değerlerini ve bölgenin dikkat çeken güzelliklerini ekranlara taşıdı.