Sosyal medya Zahide Yetiş'in oğlu Aras ile çektiği bu videoyu konuşuyor

Sosyal medya Zahide Yetiş'in oğlu Aras ile çektiği bu videoyu konuşuyor. Güler yüzlü sunucu Zahide Yetiş, oğlu Aras Arısoy ile çektiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Zahide Yetiş, oğlu Aras'ın çizgi film izlerken çektiği anlara ait görüntüleri "Çocukların gülücükleri sarsa dünyayı... Hiç yetim hiç hasta çocuk kalmasa..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan video instagram'da çok konuşulanlar arasına girdi.