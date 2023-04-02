02 Nisan 2023, Pazar
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Sosyal medya algoritmaları nasıl çalışıyor? Algı yönetiminde Twitter anketleri | ANALİZ
21. yüzyılın en güçlü silahı dezenformasyon sosyal medyadaki haber kaynakları gün içinde önümüze binlerce farklı içerik çıkartıyor. Maalesef ki çoğu gerçek dışı bilgi ve iddialar. Facebook'un kurucusu Sean Parker da bu nedenle sosyal medyayı kullanmayı bıraktığını açıkladı. 21. yüzyılda her bireyin öğrenmesi gereken bir yetenek var; dezenformasyona karşı mücadele ve algoritmalara karşı mücadele...