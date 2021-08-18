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Diyarbakır’da patlama sesi polisi harekete geçirdi

İHA
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Giriş: 18.08.2021 00:43
Güncelleme:18.08.2021 00:43
Son dakika haberi: Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan patlama polis ekiplerini harekete geçirdi. Patlamanın olduğu bölgede inceleme yapan polis ekipleri bir hurdacıda inceleme yaptı. Patlamaya ilişkin bir bulguya rastlamayan polis, ilçe genelinde patlamaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Yeniyol Bulvarı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çevrede patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede çalışma başlatan polis ekipleri patlamanın bir akaryakıt istasyonun bitişiğinde bulunan hurdacı dükkandan olduğu bilgisi üzerine dükkanda arama yaptı.

Herhangi bir bulguya rastlamayan polis ekipleri, patlama ile ilgili olarak çalışma başlatarak sesin kaynağını aramaya devam ediyor.

Öte yandan hurdacının akaryakıt tesisinin bitişiğinde olması büyük panik yaşattı.

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