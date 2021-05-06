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Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binadan yeni görüntüler! Kadının mucize kurtuluşu kamerada

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Giriş: 06.05.2021 18:53
Güncelleme:06.05.2021 19:05
Zeytinburnu’nda boşaltılan 5 katlı binanın çöktüğü anda kaldırımdaki kadın ve bir kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş ve adrese dayalı yapılan nüfus çalışmasında bina sakinlerine ulaşılmış ve kimsenin enkaz altında kalmadığı belirlenmişti. Dün boşaltılan hilal Apartmanının yıkılmanı anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.



KALDIRIMDAKİ KADIN VE KEDİ SON ANDA KURTULDU
Hilal apartmanını yıkılma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor.

Yıkılma anında kadın toz bulutunun arasında kalırken, yıkılmanın ardından vatandaşların sokağa çıkarak ekipleri aradığı da görüntülerin arasında yer alıyor.

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Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binadan yeni görüntüler!
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