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Son dakika: YÖK duyurdu: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı

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Giriş: 10.08.2020 15:42
Güncelleme:10.08.2020 15:50
Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

OLAY
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın eşi için özel iş ilanı açtığı gündeme geldi. 7 Temmuz'da yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosu için açılan ilanın kriterlerini karşılayan ve başvuran tek kişinin Rektör Bağ'ın eşi Derya Bağ olması kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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