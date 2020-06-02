Son dakika: Yeni normal süreç nasıl işliyor? Koronavirüs son verileri ne anlama geliyor? Türkiye'de salgın ne zaman biter? |Video

Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni normal hayata geçiş sağladı. Son günlerdeki yeni vaka sayılarının 3 rakamları hanelere inmesi ne anlama geliyor? Türkiye'de salgın ne zaman soran erecek? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal süreç bize neler anlatıyor? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Necmettin Ünal A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni normal hayata geçiş sağladı. Son günlerdeki yeni vaka sayılarının 3 rakamları hanelere inmesi ne anlama geliyor? Türkiye'de salgın ne zaman soran erecek? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal süreç bize neler anlatıyor? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Necmettin Ünal A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

"VİRÜS 40 BİN KEZ MUTASYONA UĞRADI"

Ünal, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki büyük başarına sağlık personelinin özverili çalışması, Bilim Kurulu'nun öneriler çok büyük katkı sağladı.



Yeni normal süreçte tedbirlere dikkat etmezsek en başa dönebiliriz uyarısında da bulunan Ünal, salgının halen devam ettiğini, virüsün ortaya çıkmasından sonra 40 bin kez mutasyona uğradığını söyledi.

Ünal, bu mutasyon iddialarının ise henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığını açıkladı.