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Vefat sayılarında umutlandıran düşüş! Sağlık Bakanlığı 11 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 11.06.2021 19:43
Güncelleme:11.06.2021 19:43
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 261 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. 11 Haziran 2021 koronavirüs tablosunun detayları haberimizde...

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 593'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 570 bin 784 test yapıldı.

Bgün yapılan 224 bin 128 testten, 6 bin 261 yeni vaka sayısı, 561 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 319 bin 359 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 192 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 997 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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