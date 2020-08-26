Son dakika: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS sonuç öğrenme nasıl? ÖSYM YKS sonuçları

Son dakika haberi... Üniversite yerleştirme sonuçları (YKS tercih sonuçları) tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkan Prof. Dr. Halis Aygün, konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? A Haber muhabiri Ece Altuğ, detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Üniversite yerleştirme sonuçları (YKS tercih sonuçları) tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkan Prof. Dr. Halis Aygün, konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? A Haber muhabiri Ece Altuğ, detayları canlı yayında aktardı.