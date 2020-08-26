ANA SAYFA
YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkan Prof. Dr. Halis Aygün, konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:33
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15