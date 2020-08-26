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Haberler Galeri YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkan Prof. Dr. Halis Aygün, konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:33
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YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip eden öğrenciler, sonuçların hangi gün erişime açılacağını merak ediyordu. YKS tercih sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğreilir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)