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Türkiye'de son 24 saat içerisinde 450 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

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Giriş: 10.06.2021 20:10
Güncelleme:10.06.2021 20:12
Son dakika gelişmesine ait verileri Sağlık Bakanlığı duyurdu. Son 24 saat içerisinde 457 bin 454 doz aşı uygulandı. Peki 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle Türkiye'de kaç kişi Kovid-19 aşısı oldu? İşte en güncel rakamlar...

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Şu anda ülkemizde uygulanan Çin'de Sinovac şirkeninin ürettiği CoronaVac ve Almanya'da geliştirilen BioNTech aşıları hali hazırda uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı günlük aşı verilerini duyudu. Aile hekimlerinde de bugün itibariyle BioNTech aşılarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte uygulanan aşı dozu miktarında ciddi artış gözlemlendi.

TOPLAM AŞI DOZU 32 MİLYONU GEÇTİ

Son 24 saat içerisinde 457 bin 454 doz aşı uygulaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

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