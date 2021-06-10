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Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

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Giriş: 10.06.2021 19:47
Güncelleme:10.06.2021 19:49
Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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