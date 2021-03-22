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Son dakika: Türkiye'de 3. dalga mı yaşanıyor? Uzmanlardan korkutan uyarı: Nisan'da...

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Giriş: 22.03.2021 10:27
Güncelleme:22.03.2021 10:35
Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Çok yüksek riskli illerin sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 56 artarak 39'a ulaştı. Düşük riskli illerin sayısı ise 8'den 7'ye düştü. İstanbul'dan sonra çok yüksek riskli il kategorisine Ankara ve İzmir de eklendi. Birçok il için kritik eşik aşıldı ve haritada bir öncekine göre daha iyiye giden neredeyse hiçbir il olmadı. Uzmanlar aka sayılarında artış bu hızla devam ederse Nisan'da 3.zirve noktasını görebiliriz diyor.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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