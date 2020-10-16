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Son dakika: Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp...
Son dakika haberi... Hindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü polis memurunu yaklaşık 400 metre götürdükten sonra aracın üzerinden attı. O anlar saniye saniye kamerada...
Son dakika haberi... Hindistan'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü polis memurunu yaklaşık 400 metre götürdükten sonra aracın üzerinden attı. O anlar saniye saniye kamerada...