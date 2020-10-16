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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp...

Son dakika: Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp...

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Giriş: 16.10.2020 09:08
Güncelleme:16.10.2020 09:23
Son dakika haberi... Hindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü polis memurunu yaklaşık 400 metre götürdükten sonra aracın üzerinden attı. O anlar saniye saniye kamerada...

Son dakika haberi... Hindistan'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü polis memurunu yaklaşık 400 metre götürdükten sonra aracın üzerinden attı. O anlar saniye saniye kamerada...

Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp... TRAFİKTE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA! POLİSİ METRELERCE KAPUTTA GÖTÜRÜP...

Polisi metrelerce kaputta...
Polisi metrelerce kaputta...
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