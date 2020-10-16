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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp... Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp... Hindistan'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü polis memurunu yaklaşık 400 metre götürdükten sonra aracın üzerinden attı. O anlar saniye saniye kamerada... Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:23
Hindistan'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Yeni Delhi'de 12 Ekim tarihinde uygulama noktasında durdurulmak istenen bir sürücü polisin dur ihtiranı uymayarak kaçmak istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trafik polisi Mahipal Singh Yadav, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıkarak kaçmasına engel olmak istedi.
Sürücü, Yadav'ın kaputa çıkmasına rağmen yoluna devam ederek, polis memurunu yaklaşık 400 metre sonra aracın üzerinden attı.
Yadav'ı aracın üzerinden attıktan sonra yoluna devam eden sürücü, adresinin tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Sürücüye, birçok suçtan dava açıldı. Olay anına ait görüntüler ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Yolda karşılarında bir kamyonun kasasında tank olduğunu gören insanlar bu görüntü karşısında şaşırıp kaldı.