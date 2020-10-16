Trafikte korku dolu anlar kamerada! Polisi metrelerce kaputta götürüp...

Yadav'ı aracın üzerinden attıktan sonra yoluna devam eden sürücü, adresinin tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Sürücüye, birçok suçtan dava açıldı. Olay anına ait görüntüler ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



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