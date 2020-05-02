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Trabzon’da alabalık tesisine giren ayı, kamerada
Trabzon’da, kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadandı. Kapısını kırıp içeri girdiği tesisteki buzdolabını da deviren ayının karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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