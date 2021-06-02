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Son dakika: Trabzon’a Haziran ayında kar sürprizi
Son dakika yaşam haberi | Trabzon'un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı.
Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.
Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki mahallesi olan Erikli'de geç saatlerde başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla 20 santimetreyi buldu.
Mahallesinden yayladaki hayvanlarının yanına gece çıkmak isteyen bir vatandaşsa yolda karşılaştığı şiddetli kar yağışı karşişinda adeta şoku yaşadı.
Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.