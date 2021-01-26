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Son dakika: THY Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatını tamamladı

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Giriş: 26.01.2021 12:04
Güncelleme:26.01.2021 12:05
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatını tamamladı. Şirket sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemize umut aşılamaya devam ediyoruz! Turkish Cargo ile Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatını tamamladık." ifadelerine yer verdi.
THY Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatını tamamladı
THY Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatını tamamladı
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