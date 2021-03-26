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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 12:41
Güncelleme:26.03.2021 12:58
Son dakika haberi... İstanbul'un simgelerinden olmaya aday Taksim Camii'nde sona gelindi. Peki Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Adem Turan, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
A Haber Taksim Camiinde A HABER TAKSİM CAMİİ'NDE
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