Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

Son dakika haberi... İstanbul'un simgelerinden olmaya aday Taksim Camii'nde sona gelindi. Peki Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Adem Turan, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.