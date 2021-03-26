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Haberler Galeri Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

Son dakika haberi... İstanbul'un simgelerinden olmaya aday Taksim Camii'nde sona gelindi. Peki Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Adem Turan, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 12:59
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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

27 yıllık hayal gerçek oluyor. İstanbul'un simgelerinden olmaya aday Taksim Camii'nde sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

Taksim Camii Ramazan'a hazır. A Haber çalışmaları görüntüledi.

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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

ŞU AN NE AŞAMADA?

Taksim Camii ile ilgili detayları A Haber'de anlatan Adem Turan, "Yaklaşık yüzde 98'i bitmek üzere. Şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde

İşte görüntüler...

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Son dakika: Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Çalışmalar şu an ne aşamada? A Haber Taksim Camii'nde