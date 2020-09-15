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Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

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Giriş: 15.09.2020 16:53
Güncelleme:15.09.2020 17:06
Son dakika haberi... Bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde analiz yapıldı. Laboratuvar analizinden endişe verici sonuçlar çıktı. A Haber muhabiri Murat Onur detayları canlı yayında aktardı.Tokat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Eğer bir bal kristalleşiyorsa bu balın doğal olduğunun garanti belgesidir." ifadelerini kullandı.

Bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde analiz yapıldı. Laboratuvar analizinden endişe verici sonuçlar çıktı. A Haber muhabiri Murat Onur detayları canlı yayında aktardı.Tokat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN YERLERDE...

Demir, "Şehir merkezlerine yakın yerlerde yapılan üretimlerde asfaltlardan araçlar geçiyor egzoz gazından dolayı oradaki bitkilerin üzerine gazlar konuyor veya kışın kömürden dolayı bazı bitkiler kömür oluyor. Bu ballarda bazen böyle kurşunlarla kadmiyumlarla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir öte yandan balın iyi olup olmadığının nasıl anlaşılacağı konusunda "Bal kristalleşmesi balın doğal olduğunu gösteriyor. Eğer bir bal kristalleşiyorsa bu balın doğal olduğunun garanti belgesidir." dedi.

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