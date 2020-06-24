Son dakika: Şiddetli fırtına iskeleyi parçaladı |Video

Son dakika haberi... İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtınada oluşan hortum havuzun iskelesini yıktı geçti. Bahçeşehir’de bir sitenin havuzunda meydana gelen anlar böyle kaydedildi.

Son dakika haberi... İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtınada oluşan hortum havuzun iskelesini yıktı geçti. Bahçeşehir'de bir sitenin havuzunda meydana gelen anlar böyle kaydedildi.