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Son dakika: Şiddetli fırtına iskeleyi parçaladı |Video

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Giriş: 24.06.2020 17:55
Güncelleme:24.06.2020 17:59
Son dakika haberi... İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtınada oluşan hortum havuzun iskelesini yıktı geçti. Bahçeşehir’de bir sitenin havuzunda meydana gelen anlar böyle kaydedildi.

Son dakika haberi... İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtınada oluşan hortum havuzun iskelesini yıktı geçti. Bahçeşehir'de bir sitenin havuzunda meydana gelen anlar böyle kaydedildi.

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