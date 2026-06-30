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CHP'de 26 il başkanı görevden alındı! Detaylar A Haber'de

CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disiplin sevk edildiğini bildirdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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