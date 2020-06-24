Dün İstanbul’da meydana gelen sel felaketiyle birlikte çarpıcı bir görüntü de kameralara yansımıştı. O da hortumdu. O anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Hortumun rüzgarıyla birlikte halı sahanın nasıl parçalandığı kayda geçiyor.

İstanbul'da dün hortum etkili oldu. Büyükçekmece'de de ufak çapta hortum ortalığı birbirine kattı. Hortum halı saha ve çevresinde ne varsa uçurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

TEHLİKEYE ALDIRMADAN HORTUMDA SELFİE ÇEKTİRDİLER

İstanbul'da dün yağmur ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de hortum ortaya çıktı. Hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı kişiler tehlikteye aldırış etmeden selfie çektiler. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.