24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da hortum dehşetinden yeni görüntü! Halı sahada ortalığı birbirine kattı

İstanbul’da hortum dehşetinden yeni görüntü! Halı sahada ortalığı birbirine kattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 12:50
Güncelleme:24.06.2020 12:52
Dün İstanbul’da meydana gelen sel felaketiyle birlikte çarpıcı bir görüntü de kameralara yansımıştı. O da hortumdu. O anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Hortumun rüzgarıyla birlikte halı sahanın nasıl parçalandığı kayda geçiyor.

İstanbul'da dün hortum etkili oldu. Büyükçekmece'de de ufak çapta hortum ortalığı birbirine kattı. Hortum halı saha ve çevresinde ne varsa uçurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

TEHLİKEYE ALDIRMADAN HORTUMDA SELFİE ÇEKTİRDİLER

İstanbul'da dün yağmur ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de hortum ortaya çıktı. Hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı kişiler tehlikteye aldırış etmeden selfie çektiler. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.

Son dakika: Sel hortum fırtına yeni normal mi? Anormal hava koşullarının sebebi ne? Yağışlar devam edecek mi? |Video SON DAKİKA: SEL HORTUM FIRTINA YENİ NORMAL Mİ? ANORMAL HAVA KOŞULLARININ SEBEBİ NE? YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ? |VİDEO
Son dakika: Hortum anında ne yapmalı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler |Video SON DAKİKA: HORTUM ANINDA NE YAPMALI? UZMAN İSİMDEN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER |VİDEO
Son dakika: İstanbulda hortum ortasında dehşeti yaşadılar! Araç içinden Eyvah eyvah! sesleri yükseldi |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HORTUM ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADILAR! ARAÇ İÇİNDEN "EYVAH EYVAH!" SESLERİ YÜKSELDİ |VİDEO
İstanbulda korkutan hortum anı cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı İSTANBUL'DA KORKUTAN HORTUM ANI CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN BÖYLE YANSIDI

Su borusu bomba gibi patladı
Su borusu bomba gibi patladı
Siyahi hamile kadını acımasızca darp ettiler
Siyahi hamile kadını acımasızca darp ettiler
Hortum felaketinden yeni görüntü!
Hortum felaketinden yeni görüntü!
Polis çok uğraştı! Ağızlar açık kaldı
Polis çok uğraştı! Ağızlar açık kaldı
Dehşet anlarından yeni görüntü
Dehşet anlarından yeni görüntü
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Sel hortum fırtına yeni normal mi?
Sel hortum fırtına yeni normal mi?
Sel sularına kapılan Derya bulundu mu?
Sel sularına kapılan Derya bulundu mu?
Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
Bulgur mu, yoksa kinoa mı faydalı?
Bulgur mu, yoksa kinoa mı faydalı?
Türk doktordan mucize çözüm!
Türk doktordan mucize çözüm!
Yağışlar devam edecek mi?
Yağışlar devam edecek mi?
Daha Fazla Video Göster