Başkan Erdoğan: "Ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı"

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç politikadan dış politikaya, Gazze'deki soykırımdan ekonomiye kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, "İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. Raylı sistem uzunluğunu 191 kilometreye çıkaracağız." dedi. CHP'deki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı." ifadelerini kullandı.