Son dakika: Hortum anında ne yapmalı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler |Video

Son dakika haberi; İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Çatalca ve Büyükçekme Gölü üzerinde görülen hortum ise korkuttu. Peki hortum anında ne yapılmalı? Hortumdan nasıl korunmalı? Araç içinde hareket halindeysek hortum anında ne yapmalıyız? İTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirhan hayati önem taşıyan bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Son dakika haberi; İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Çatalca ve Büyükçekme Gölü üzerinde görülen hortum ise korkuttu. Peki hortum anında ne yapılmalı? Hortumdan nasıl korunmalı? Araç içinde hareket halindeysek hortum anında ne yapmalıyız?

İTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirhan hayati önem taşıyan bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Araç içerisinde hortuma yakalanılması halinde neler yapılması gerektiğini anlatan Demirhan, "Hortumun ne tarafa doğru ilerlediği yönü tespit edip o yana doğru ilerlenebilir. Ya da ilerlediği yönün sağına ya da soluna doğru durup beklenebilir. Hortumun içerisine aldığı eşyaları fırtlayabileceği için yanına yaklaşmak çok tehlikelidir." ifadelerini kullandı.