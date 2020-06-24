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Son dakika: Sel hortum fırtına yeni normal mi? Anormal hava koşullarının sebebi ne? Yağışlar devam edecek mi? |Video

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Giriş: 24.06.2020 10:52
Güncelleme:24.06.2020 11:06
Son dakika haberi... Meteoroloji 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışlar hafta boyunca devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yaşanan felaketin ardından akıllara "Anormal hava koşullarının sebebi ne?" sorusu geliyor. Sel, hortum ve fırtına yeni normal mi? Hortum anında neler yapılmalı? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışlar hafta boyunca devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yaşanan felaketin ardından akıllara "Anormal hava koşullarının sebebi ne?" sorusu geliyor. Sel, hortum ve fırtına yeni normal mi? Hortum anında neler yapılmalı? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

HER NOKTADA OLUŞABİLİR

Öztopal, "Ülkemizin her noktasında hortum oluşma riski bulunmakta." ifadelerini kullandı. Öztopal, hortum anlarında ne yapılması gerektiğini de anlattı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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