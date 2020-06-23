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Son dakika: İstanbul'da hortum ortasında dehşeti yaşadılar! Araç içinden "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi |Video

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Giriş: 23.06.2020 15:35
Güncelleme:23.06.2020 15:52
Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da çıkan hortuma seyir halinde ilerleyen bir araç yakalandı. Araç için panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi.

Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da çıkan hortuma seyir halinde ilerleyen bir araç yakalandı. Araç için panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi.

HORTUMUN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADILAR

Dehşeti yaşayan araçtakiler o anaları da cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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