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Son dakika: İstanbul'da hortum ortasında dehşeti yaşadılar! Araç içinden "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi |Video
Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da çıkan hortuma seyir halinde ilerleyen bir araç yakalandı. Araç için panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi.
HORTUMUN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADILAR
Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da çıkan hortuma seyir halinde ilerleyen bir araç yakalandı. Araç için panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda "Eyvah eyvah!" sesleri yükseldi.
HORTUMUN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞADILAR
Dehşeti yaşayan araçtakiler o anaları da cep telefonu kameralarıyla kaydetti.