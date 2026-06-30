TBMM'de bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1.500 kişilik aşure lokması ikram edildi.