02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA! Şanlıurfa’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Şanlıurfa’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 22:18
Güncelleme:02.01.2022 22:18
Son dakika haberi: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa–Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Burhan Kılıçer yönetimindeki 55 AAY 036 plakalı Tofaş marka otomobil ile Recep C.'nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Burhan Kılıçer olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G., Recep C., Mustafa Ç. ve Taha El Emin B. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Şahısları jandarma ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne demir saplandı
Yüzüne demir saplandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Gümüşhane’de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Atatürk Stadyumu’nda yangın
Atatürk Stadyumu'nda yangın
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara’da!
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara'da!
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
FOX’a Maske Kimsin Sen? tepkisi
FOX'a "Maske Kimsin Sen?" tepkisi
Daha Fazla Video Göster