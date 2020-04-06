Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı! Türkiye'de 6 Nisan Pazartesi günkü vaka sayısı açıklandı |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Pazartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Pazartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.

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