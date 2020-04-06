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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı! Türkiye'de 6 Nisan Pazartesi günkü vaka sayısı açıklandı |Video
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Pazartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Pazartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.
BAKAN KOCA'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI O PAYLAŞIM;
Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
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