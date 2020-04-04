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04.04.2020

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı! Türkiye'de 4 Nisan Cumartesi günkü vaka sayısı belli oldu |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Nisan Cumartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

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