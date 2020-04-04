Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı! Türkiye'de 4 Nisan Cumartesi günkü vaka sayısı belli oldu |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Nisan Cumartesi günkü koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayının aktardı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.