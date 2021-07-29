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Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu

İHA
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Giriş: 29.07.2021 19:15
Güncelleme:29.07.2021 19:15
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Polis memuru olay sonrasında gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi 1021 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne görev yapan polis memuru M.T., daha öncesinde aralarında husumet bulunan kayınbiraderi B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında polis memuru M.T., tabanca ile kayınbiraderi B.S.'ye ateş açtı.

POLİS MEMUR GÖZALTINDA

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yerde kalan B.S., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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