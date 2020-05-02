Pandemi hastanesi şantiyesine giren hırsızlar film gibi kovalamaca sonunda yakalandı
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02.05.2020
Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan 6 kişi, polisin film gibi operasyonu ile yakalandı. Polisle hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca kamera görüntülerine yansıdı.
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