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Pandemi hastanesi şantiyesine giren hırsızlar film gibi kovalamaca sonunda yakalandı

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02.05.2020
Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan 6 kişi, polisin film gibi operasyonu ile yakalandı. Polisle hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca kamera görüntülerine yansıdı.

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