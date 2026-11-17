Devlet Bahçeli'den COP31 değerlendirmesi! "Türkiye küresel diplomasinin merkezi hâline geldi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31 Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığını belirttiği zirvenin Türkiye'nin uluslararası diplomasideki gücünü pekiştirdiğini vurgulayan Bahçeli, iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum'u tebrik etti.