Altında sert gerileme: Son 13 ayın en düşük seviyesine indi: Düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesine gerilerken piyasalardaki sert düşüşün nedenleri ve fiyatların bundan sonraki seyri merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinden güçlü dolara ve Körfez'deki merkez bankalarının altın satışlarına kadar fiyatları baskılayan faktörleri aktardı.