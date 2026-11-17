Tüm emeklileri kapsayacak yeni düzenleme! Zam formülleri ve ödeme takvimi netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak yeni bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını açıklarken, teknik hazırlıkların aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini belirtti ve ödemelerin yaş ile prim gün sayısına göre farklılaştırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı yöndeki açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yasal düzenlemenin takvimine ve masadaki zam formüllerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.