Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme! 5 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki çıkan orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktaran Halil İbrahim Uğur, yaşanan olayla ilgili 5 şüphelinin gözlatına aldınığını belirtti. Öte yandan büyüyerek devam eden yangına ise karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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