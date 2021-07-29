29 Temmuz 2021, Perşembe
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Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme! 5 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki çıkan orman yangınındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktaran Halil İbrahim Uğur, yaşanan olayla ilgili 5 şüphelinin gözlatına aldınığını belirtti. Öte yandan büyüyerek devam eden yangına ise karadan ve havadan müdahale sürüyor.