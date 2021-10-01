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Son dakika: Oğuzhan Asiltürk vefat etti | A Haber'de anlattılar: Kilit isimlerden biriydi! İsmi unutulmayacak

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 10:25
Son dakika haberi... Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'den itibaren hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. A Haber'e bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Türkiye'nin son yıllarına dolu dolu yaşayan bütün mücadelelerin özgürlük mücadelelerinin içinde bulunan o ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkabilmesi için sürdürülen mücadelenin en önemli kilit isimlerinden biriydi." dedi. TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, "Değerli bir insan aramızdan ayrıldı ebediyete intikal etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli inanmış gerçekten inanmış bir insandı. Dürüst, faziletli ve azığıyla beraber gitti diyelim çok hizmetleri var örnek bir şahsiyet olarak hatırlanacak. Allah rahmet eylesin. İsmi unutulmayacaklardan birisidir. Kendisiyle beraber olmak nasip olmuştu. Birlikte siyaset yaptık. İnsan olarak baba olarak bir Müslüman olarak güzel bir hayat sürdü. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Oğuzhan ağabey Türk siyasetine damgasını vurmuş geride iz bırakmış olan önemli isimlerden birisidir. Yeniden büyük Türkiye’nin kurulması idealiyle çok genç yaşlarından itibaren milli görüş davasına omuz vermiş milli görüş davasının öncülerinden olmuş, imkanların olmadığı çok zor zamanlarda çok kötü günlerde bu davayı omuzlayarak gerçekten önemli bir görüş icra etmiştir. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.
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