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Son dakika: Normalleşmeye en yakın olan iller hangileri?

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Giriş: 18.02.2021 10:47
Güncelleme:18.02.2021 11:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni korona kararlarında, Mart ayına işaret etmiş ve "illere göre dört gruba ayırarak mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." demişti. İller vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Mormalleşme takvimi de buna göre yürütülecek. Peki normalleşmeye en yakın olan iller hangileri? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kısıtlama kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu. İşte normalleşmenin başlayacağı iller...

İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK
Başkan Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

İLLERE GÖRE GÜNLÜK VAKA SAYISI

-BATMAN: GÜNLÜK VAKA SAYISI 11
Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirlerden.

-BİTLİS: GÜNLÜK VAKA SAYISI 5
Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

-ŞIRNAK: GÜNLÜK VAKA SAYISI 6
İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

-HAKKARİ: GÜNLÜK VAKA SAYISI 4
Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirlerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında...

-ERZİNCAN: GÜNLÜK VAKA SAYISI 20
-ADIYAMAN: GÜNLÜK VAKA SAYISI 91
-KARS: GÜNLÜK VAKA SAYISI 7

KADEMELİ OLARAK KALKACAK
İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

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