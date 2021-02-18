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Son dakika: Kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte il il vaka sayıları...

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 15:35
Güncelleme:18.02.2021 15:58
Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli normalleşmenin nasıl olacağına ilişkin detayları paylaştı. Peki illerdeki risk durumları nasıl? En yüksek vaka hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli normalleşmenin nasıl olacağına ilişkin detayları paylaştı. Peki illerdeki risk durumları nasıl? En yüksek vaka hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Son dakika: Yerinde karar dönemi nasıl olacak? Yerinde karar dönemi nedir? Normalleşme takvimi nasıl belirlenecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: YERİNDE KARAR DÖNEMİ NASIL OLACAK? YERİNDE KARAR DÖNEMİ NEDİR? NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL BELİRLENECEK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ A HABER'DE YANITLADI

Son dakika: Normalleşmeye en yakın olan iller hangileri? SON DAKİKA: NORMALLEŞMEYE EN YAKIN OLAN İLLER HANGİLERİ?

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