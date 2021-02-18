Son dakika: Kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte il il vaka sayıları...

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli normalleşmenin nasıl olacağına ilişkin detayları paylaştı. Peki illerdeki risk durumları nasıl? En yüksek vaka hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli normalleşmenin nasıl olacağına ilişkin detayları paylaştı. Peki illerdeki risk durumları nasıl? En yüksek vaka hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.