Halıya sarılı ceset cinayetinde yeni ayrıntılar! Ailesine son sözleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda öldürüldükten sonra cesedi halıya sarılan Oğuzhan Kalkan cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gürcistan'dan, yasa dışı bahis bağlantılı bir çeteyle yaşadığı 1 milyon dolarlık para anlaşmazlığını çözmek için 2 Kasım'da İstanbul'a gelen Kalkan'ın, ailesini arayarak önemli işleri olduğunu söylediği ve kendisini yeniden arayana kadar aramamalarını istediği öğrenildi. Ailesinin bu konuşmanın ardından kayıp ihbarında bulunmadığı belirtilirken Kalkan'ın cesedine, Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı şüphelilerin telefonlarında bulunan görüntülerden yola çıkılarak ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.