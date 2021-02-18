Son dakika haberi... Türkiye Mart'ta normalleşiyor. Peki normalleşmeye hazır mıyız? Türkiye'nin normalleşme planı ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika haberi... Türkiye Mart'ta normalleşiyor. Peki normalleşmeye hazır mıyız? Türkiye'nin normalleşme planı ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

YERİNDE KARAR DÖNEMİ NEDİR?

Her ilin ya da ilçenin durumu aynı olmuyor salgında. Kiminde daha fazla görülürken kiminde daha az görülüyor. Ne kadar fazla enfeksiyon varsa ona göre almanız gereken önlemleri de artırmanız gerekiyor. Eğer enfeksiyon oranınız düştüyse de aldığınız önlemleri azaltabilirsiniz anlamına geliyor. Yerinde uygulama bu anlama gelecek.

ORANLAR NASIL DÜŞECEK?

Herkes kendi üzerine düşen görevi daha fazla yaparsa, oranların düştüğünü göreceklerdir.

NORMALLEŞMEYE HAZIR MIYIZ?

Ülke genelinde oranlarımız yüksek ama il bazında baktığımız zaman gayet güzel oranlar yakaladık. Eşik değerlere ulaşan illerde hem eğitimi hem diğer kapalı olan yerleri açmakta sıkıntı olmayacaktır. Yakın tarihte bunlar yapılabilir altyapı olanaklarını da hazırlayarak.